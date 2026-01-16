Цифровые проекты Москвы получили награды на выставке инноваций в Таиланде

Золотую медаль в категории "Строительство, гражданская инженерия и архитектура" получил калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Три столичных цифровых сервиса получили награды на выставке интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2026 в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

"Столица активно внедряет цифровые технологии во все сферы жизни города. Достижения Москвы в этой области регулярно получают высокую оценку со стороны международного экспертного сообщества. <...> Все три проекта являются ярким примером того, как новейшие технологии могут успешно применяться для решения городских задач", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

По ее словам, система предотвращения нарушений при осуществлении закупок осуществляет контроль за проведением закупочного процесса на всех этапах. Платформа применяет риск-ориентированные механизмы, работающие на основе ИИ-моделей. Система удостоилась золотой медали в категории "Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение" и наград международных организаций в сфере инноваций и информационных технологий Японии, Сингапура и Гонконга.

Золотую медаль в категории "Строительство, гражданская инженерия и архитектура" получил калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства, который помогает госзаказчикам точнее планировать затраты на возведение объектов и оптимизировать бюджетные расходы. Также серебряной медали в категории "Образовательные, офисные, бытовые инструменты и спорт" и спецпремии удостоилась платформа "Тело. Дух. Разум", объединяющая различные мероприятия и программы для сотрудников столичного комплекса экономической политики и их семей.

Международная выставка IPITEx проводится в Бангкоке с 1995 года под эгидой Национального совета по исследованиям под патронажем короля Таиланда и Международной федерации изобретательских ассоциаций. В этом году было представлено 883 проекта из 24 стран.