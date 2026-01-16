Во "Вкусно - и точка" рассказали о самом дорогом заказе в новогодние праздники

Он обошелся покупателю более чем в 29 тыс. рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Самый дорогостоящий заказ в сети общественного питания "Вкусно - и точка" в период новогодних праздников обошелся покупателю более чем в 29 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

"Праздничные дни отличились и необычными заказами. Самый крупный чек за период с 1 по 11 января был зафиксирован в Москве и превысил 29 тыс. руб. - в него вошли десятки порций картофеля фри, наггетсов, комбо наборов, соусов и бургеров", - говорится в сообщении.

Всего за каникулы на сумму свыше 13 тыс. рублей было оформлено 48 заказов - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске, рассказали в пресс-службе.

В период праздников предприятия сети в России посетили более 13 млн гостей, а рекордным днем по посещаемости стал понедельник, 5 января. В новогоднюю ночь первые заказы во "Вкусно - и точка" были оформлены уже в 00:00 в Екатеринбурге и Москве, а самые поздние чеки 31 декабря в этих же городах зафиксированы за несколько секунд до полуночи.

В новогодний период россияне купили во "Вкусно - и точка" более 1,5 млн литров горячих напитков. Несмотря на холодный сезон, в праздники было продано 1,2 млн порций мороженого.