В КЧР турпоток на курорты в новогодние каникулы вырос на 4%

Номерной фонд курортов региона в период каникул был загружен на 90%

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Курорты Карачаево-Черкесии в новогодние каникулы посетили свыше 200 тыс. туристов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%, сообщили ТАСС в Минтуризма республики.

"С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года курорты КЧР приняли более 200 тыс. туристов, что на 3,95% больше, чем в предыдущие новогодние каникулы", - сказал собеседник агентства.

В числе самых популярных направлений у гостей республики - всесезонные туристско-рекреационные комплексы "Архыз", "Теберда-Домбай" и туркомплекс "Медовые водопады". Номерной фонд курортов региона в период зимних каникул был загружен на 90%, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что турпоток в Карачаево-Черкесию в 2025 году вырос на 7% - до 2,4 млн человек.