Лидер ЭКГ-рейтинга инвестировал 172 млн рублей в жилье сотрудников в Тульской области

ГК "Агроэко" продолжает ежегодно наращивать объем инвестиций, увеличивать налоговые отчисления и уделять приоритетное внимание социальным инициативам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ГК "Агроэко" в рамках комплексного развития сельских территорий реализует проекты по строительству жилья и социальной инфраструктуры в Тульской области. Об итогах работы компании в 2025 году и планах дальнейшего развития председатель совета директоров "Агроэко" Владимир Маслов сообщил на встрече с губернатором региона Дмитрием Миляевым.

Компания продолжает ежегодно наращивать объем инвестиций, увеличивать налоговые отчисления и уделять приоритетное внимание социальным инициативам. По итогам 2025 года средняя заработная плата в компании выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 89,5 тыс. рублей. Численность сотрудников увеличилась на 34% - до 1 444 человек.

В поселке Куркино за счет собственных средств компании был построен многоквартирный жилой дом, рассчитанный на 200 жильцов. В нем уже проживают сотрудники производственных площадок. Общий объем инвестиций в проект превысил 172 млн рублей.

"Мы убеждены, что развитие сельских территорий требует комплексного подхода. Ключевыми элементами стратегии "Агроэко" остаются социальные аспекты - создание новых рабочих мест, рост благосостояния людей, улучшение условий жизни на селе и развитие человеческого капитала. Особое внимание уделяем популяризации профессий в агропромышленном комплексе и подготовке квалифицированных кадров в сотрудничестве с образовательными учреждениями. При поддержке правительства региона мы продолжаем инвестировать в экономику и социальное благополучие Тульской области", - прокомментировал ТАСС Владимир Маслов.

В рамках взаимодействия государства и бизнеса по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Куркино также был построен физкультурно-оздоровительный комплекс. На реализацию проекта компания направила порядка 50 млн рублей. В следующем году "Агроэко" планирует инвестировать 122 млн рублей в строительство еще одного многоквартирного дома в поселке, а также 129 млн рублей - в создание молодежно-досугового центра.

Компания также участвует в развитии среднего профессионального образования в регионе. В рамках государственно-частного партнерства "Агроэко" направляет средства на создание образовательного кластера на базе Богородицкого сельскохозяйственного колледжа им. И. А. Стебута, а также на развитие Ефремовского химико-технологического техникума. Совокупный ежегодный набор по программам "Профессионалитет" и "Агропрофи" превысит 700 человек. Компания гарантирует трудоустройство выпускникам, успешно завершившим обучение.