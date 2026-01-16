Итальянский регулятор проверяет Activision Blizzard и видеоигры

Компанию подозревают в непрозрачных коммерческих приемах, вводящих в заблуждение потребителей

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Итальянский регулятор в сфере конкуренции и рынка начал проверку в отношении американской компании-производителя компьютерных игр Activision Blizzard, входящей в группу Microsoft, и видеоигр Diablo Immortal и Call of Duty Mobile. Их подозревают в непрозрачных коммерческих приемах, вводящих в заблуждение потребителей, особенно несовершеннолетних.

Как указывается в заявлении регулятора, проверяемые игры изначально предлагаются бесплатно, но потом предлагают платные пакеты, которые требуется приобретать для дальнейшего использования продукта. Регулятор полагает, что компания действует в нарушение законодательства, направленного на защиту потребителей, и "не соблюдает требований к сектору, крайне уязвимому перед риском развития игровой зависимости", говорится в заявлении.

В частности, проверки касаются возможного использования дизайна интерфейса, который позволяет манипулировать пользователем, чтобы побудить его продолжать игру, продлевать игровые сессии и участвовать в рекламных акциях. Кроме того, игры проверяются на предмет установки родительского контроля и предоставления достаточно полной информации об условиях прекращения работы приложения.