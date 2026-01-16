В Омской области сократили 43% расходов на обслуживание госдолга

Долговая нагрузка на регион за год снизилась с 73 до 65 млрд рублей

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Минфин Омской области в 2025 году смог снизить расходы на обслуживание госдолга с плановых 3,5 млрд рублей до 2 млрд рублей, или почти на 43%. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Вадим Чеченко.

"В начале года на обслуживание госдолга было заявлено 3,5 млрд рублей. Мы провели серьезную работу, привлекали бюджетные кредиты на кассовые разрывы, очень активно задействовали ликвидность счета. Поэтому по итогам года мы вышли на 2 млрд", - сказал Чеченко.

По его словам, в целом долговая нагрузка на регион за год снизилась со 68,3% до 57,1% (с 73 до 65 млрд рублей). При этом Омская область полностью погасила долги по ценным бумагам, снизила с 47,4 до 35,9 млрд рублей бюджетные кредиты. Банковские кредиты выросли с 22,5 до 29,1 млрд рублей.

Как отметил министр, нарастить коммерческие займы пришлось из-за неисполнения плана по налоговым поступлениям. "Обычно в этом случае происходит сокращение расходов, но было принято решение этого не делать, так эти расходы практически все имели важный социальный характер", - уточнил он. Но Минфину удалось сохранить объем коммерческого долга в пределах допустимого значения в 25% от доходов.

Чеченко добавил, что по итогам 2025 года расходы областного бюджета составили 163,1 млрд рублей, дефицит - 4 млрд рублей. "Расходы по сравнению с 24 годом выросли меньше, чем на 2%. Такая скромная динамика, потому что были определенные проблемы с источниками доходами", - рассказал министр.

В частности, налог на прибыль, который составляет около четверти всех доходов бюджета, сократился почти на 5%. "Но в целом мы все расходные обязательства, которые у нас были запланированы, смогли обеспечить, в том числе и за счет привлечения коммерческих заимствований", - добавил глава омского Минфина.