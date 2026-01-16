Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ

Монгольский министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням во время визита в Китай провел встречу с представителями государственной компании CNPC

УЛАН-БАТОР, 16 января. /ТАСС/. Монголия и Китай договорились активно сотрудничать в реализации проекта поставок природного газа из России по монгольской территории и увеличению импорта нефтепродуктов, 95% которого идет из РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и минеральных ресурсов Монголии по итогам визита главы ведомства в Китай.

"Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням во время визита в Китай встретился с представителями государственной компании CNPC. Стороны договорились активно сотрудничать в реализации проекта поставок природного газа из России через Монголию и пришли к согласию об увеличении импорта нефтепродуктов из Китая. Сейчас он на 95% идет из России", - говорится в сообщении.

Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай в конце августа - начале сентября 2025 года подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток" мощностью 50 млрд куб. м.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ранее отмечал, что сроки реализации и финансовые аспекты проекта строительства газопровода "Сила Сибири - 2" будут сообщены после его доработки, сейчас он на стадии предварительного технико-экономического обоснования. Схема финансирования "Силы Сибири - 2" может быть готова в 2026 году.