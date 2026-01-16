Малый бизнес получил в 2025 году более 3 млрд рублей льготной лизинговой поддержки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Предприятия малого бизнеса по итогам 2025 года получили свыше 3 млрд рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП, сообщила пресс-служба корпорации.

По данным структуры, это позволило 177 компаниям из 48 регионов России приобрести более 400 единиц оборудования для запуска и расширения производств.

"Инструмент льготного лизинга позволяет малому бизнесу работать и развиваться в условиях высокой стоимости кредитных средств. Мы сфокусировали нашу программу на малых производствах в приоритетных отраслях, а также на предприятиях из новых регионов. Это позволило нарастить их мощности и запустить выпуск востребованной продукции. Чаще всего инструмент лизинга использовал малый бизнес из сферы машиностроения и металлообработки - на долю таких компаний пришлось 45% от всего объема предоставленного финансирования. Также в топ-отраслей вошли химическая, пищевая и легкая промышленность, инфраструктурное строительство", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самыми востребованными видами имущества, переданного в лизинг в 2025 году, стали металлообрабатывающее оборудование, машины и оборудование для переработки полимерного материала и химического сырья, оборудование для производства напитков и пищевых продуктов, машины и оборудование общего назначения, упаковочное оборудование.

Среди лидеров по объему полученной лизинговой поддержки - малый бизнес из Москвы (296 млн рублей), Санкт-Петербурга (283 млн рублей), Самарской (265 млн рублей), Московской (231 млн рублей) и Нижегородской областей (147 млн рублей), Удмуртской Республики (144,5 млн рублей), Свердловской (140 млн рублей) и Ленинградской областей (130 млн рублей), Луганской Народной Республики (118 млн рублей) и Ростовской области (107 млн рублей).

До 2030 года в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" малый бизнес получит не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования через дочернюю организацию Корпорации МСП - "МСП лизинг", что поможет российским малым предприятиям продолжить модернизацию и расширение производств. Льготный лизинг дает возможность приобрести новое оборудование по ставкам 6% для российского и 8% для зарубежного, при этом для субъектов малого предпринимательства из новых регионов ставки снижены до 1% и 3% соответственно. В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования для одного получателя поддержки может достигать 200 млн рублей.