Грузооборот морских портов России за 2025 год уменьшился на 0,4%

Показатель составил 884,5 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам 2025 года уменьшился на 0,4% по сравнению с 2024 годом и составил 884,5 млн тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов.

"Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2025 года уменьшился на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 884,5 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным АСОП, объем перевалки сухих грузов составил 441,7 млн тонн (-0,2%), а объем перевалки наливных грузов составил 442,8 млн тонн (-0,5%).

При этом экспортных грузов в 2025 году было перегружено 696,6 млн тонн (-0,6%), импортных грузов - 41,2 млн тонн (-3,9%), транзитных - 71,5 млн тонн (+10,0%), каботажных - 75,2 млн тонн (-5,0%).