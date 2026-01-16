Юрист Носов подтвердил правомерность продажи аэропорта Домодедово через "Авито"

Стоимость объекта составляет 132 млрд 265,8 млн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Размещение объявления о продаже аэропорта Домодедово на "Авито" не является нарушением действующего законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества. Об этом ТАСС сообщил заместитель заведующего кафедрой гражданского права по научно-исследовательской работе, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета Дмитрий Носов.

Объявление о продаже столичного аэропорта Домодедово, который сейчас находится в государственной собственности, появилось на "Авито" на этой неделе. Продавцом числится "Банк ПСБ", согласно объявлению, стоимость объекта составляет 132 млрд 265,8 млн рублей.

"Организатором торгов по продаже имущественного комплекса аэропорта Домодедово является публичное акционерное общество "Банк ПСБ", с аккаунта которого и было размещено объявление на "Авито", - отметил Носов. - Здесь также нет противоречий действующему законодательству, так как в соответствии с указом президента Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами установлен особый порядок реализации с торгов государственного имущества, в соответствии с которым именно публичное акционерное общество "Банк ПСБ" организует от имени Российской Федерации продажу приватизируемого федерального имущества и осуществляет функции продавца такого имущества".

Юрист напомнил, что официальным для размещения информации о продажи аэропорта является сайт www.torgi.gov.ru, где тоже размещено объявление о продаже 100% долей участия в различных юридических лицах, входящих в холдинг аэропорта Домодедово.

"Размещение информации о продаже государственного имущества на других ресурсах, например на "Авито", при наличии официального объявления на сайте torgi.gov.ru, не является нарушением действующего законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества", - подчеркнул Носов.