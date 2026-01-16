Общий объем направленной Финляндией Украине военной помощи превысил €3 млрд

Финское министерство обороны объявило о выделении 31-го пакета военной помощи Киеву на сумму в €98 млн

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Министерство обороны Финляндии объявило о выделении 31-го пакета военной помощи Украине на сумму в €98 млн, при этом общий объем поставок составил €3,1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Стоимость поставляемого вооружения составляет около €98 млн. В общей сложности Финляндия уже поставила Украине вооружения на сумму €3,1 млрд", - отметили в Минобороны.

"На этот раз мы в ускоренном темпе сформировали пакет, который поможет удовлетворить самые неотложные потребности [Киева] на данный момент. Программа закупок для поддержки Украины у отечественного военно-промышленного комплекса также продвигается в этом году в соответствии с планом", - сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Ведомство отказалось предоставлять более подробную информацию о содержимом пакета военной помощи "по оперативным причинам, а также для обеспечения безопасной доставки".