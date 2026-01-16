Bild назвала продажу облигаций США возможным "оружием" ЕС в вопросе Гренландии

По данным газеты, из $38 трлн американского госдолга $9 трлн приходятся на гособлигации на балансе иностранных центробанков

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Немецкая газета Bild назвала угрозу скоординированной продажи американских государственных облигаций европейскими странами одним из способов защитить Гренландию.

По данным газеты, из $38 трлн госдолга США $9 трлн приходятся на гособлигации на балансе иностранных центробанков. "Хотя запасы казначейских бумаг на балансе европейских правительств в сравнении с Азией и невелики, но [мировой финансовый] рынок охватит волнение. Если бы дело дошло до паники и все иностранные держатели начали бы продавать свои бумаги, то сумма [продаваемых ценных бумаг правительства США] могла бы достичь $9 трлн и это бы имело колоссальные последствия", - сказал газете экономист Гарвадского университета Кеннет Рогофф.

Глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст сказал, что такая стратегия европейских стран привела бы к ослаблению доллара и "турбулентности на финансовых рынках". "Но кого это затронет больше - США или Европу, - остается неясным", - сказал эксперт. Он добавил, что теоретически федеральная резервная система (выполняет функции центробанка в США) могла бы выкупить продаваемые облигации, тем самым гарантировав стабильность финансовой системы, как это происходило в годы мирового финансового кризиса.

В связи с этим эксперты предполагают, что менее рискованным шагом было бы повышение пошлин на американские товары и услуги. В частности, Рогофф напомнил, что значительная часть прибыли ведущих американских технологических компаний поступает с европейского рынка. Фюст также добавил, что прежде чем вводить такие пошлины, европейцам нужно будет разработать собственную альтернативную цифровую инфарструктуру, а для этого у региона недостаточно времени в контексте противостояния с США по Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.