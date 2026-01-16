Bloomberg: украинские энергетические компании исчерпали запасы оборудования

По информации агентства, у компаний не осталось ни силовых трансформаторов, ни других критически важных расходных материалов

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и критически важных расходных материалов, пишет агентство Bloomberg.

"Энергетические компании (Украины - прим. ТАСС) сообщают, что запасы оборудования исчерпаны, не осталось ни силовых трансформаторов, ни других критически важных расходных материалов", - говорится в материале.

На Украине с конца 2025 года наблюдаются проблемы с электроснабжением. В большинстве регионов страны ежедневно действуют плановые почасовые отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, где, как рассказали ТАСС очевидцы, электричество может появляться на два-три часа в сутки. На фоне проблем с тепло- и электроснабжением мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей по возможности покинуть столицу.