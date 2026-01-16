Банк "Новиком" получил в Китае кредитный рейтинг "АА+"

Аналитики рейтингового агентства подчеркнули, что банк успешно диверсифицирует клиентскую базу и наращивает долю предприятий, не входящих в контур корпорации Ростех

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Одно из крупнейших кредитных рейтинговых агентств Китая CSCI Pengyuan присвоило банку "Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации Ростех) первичный кредитный рейтинг "AA+" со стабильным прогнозом по национальной шкале КНР. Об этом сообщила пресс-служба "Новикома".

"Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг госкорпорации Ростех) получил первичный кредитный рейтинг "AA+" со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая. Рейтинг присвоен одним из ведущих кредитных рейтинговых агентств страны CSCI Pengyuan. Аналитики отметили, что показатели качества активов, достаточности капитала и прибыльности подтверждают высокую финансовую устойчивость банка, - отмечается в сообщении пресс-службы. - Рейтинг "АА+" обозначает уровень очень высокой надежности, отражает сильную способность финансовой организации погашать долги и низкий риск невыполнения обязательств. От максимально возможной оценки присвоенный "Новикому" рейтинг отделяет лишь одна ступень".

Аналитики рейтингового агентства указали, что банк успешно диверсифицирует клиентскую базу и наращивает долю предприятий, не входящих в контур корпорации Ростех. Согласно оценке CSCI Pengyuan, "Новиком" поддерживает высокую прибыльность, что позволяет генерировать капитал. Этому также способствуют качественный кредитный портфель, низкий уровень расходов относительно доходов и высокие темпы роста показателей розничного бизнеса банка.

"Решение ведущего агентства Китайской Народной Республики о присвоении "Новикому" высокого кредитного рейтинга - это признание на международном уровне нашей стратегии развития, утвержденной акционером. Рейтинг отражает финансовую устойчивость банка, высокое качество управления рисками и способность эффективно работать в стремительно меняющейся международной финансовой среде. Это своего рода знак качества, который позволит нам содействовать продвижению интересов высокотехнологичных предприятий на внешних рынках", - прокомментировала председатель правления банка "Новиком" Елена Георгиева, ее слова привела пресс-служба кредитной организации.

Ранее банк улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств. Так, "Эксперт РА" и НКР повысили рейтинг банка до уровня АА, а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА-(RU) и АА|ru| на "позитивный".