Италия не видит прямой военной угрозы в Арктике со стороны России и Китая

Рим видит в освоении региона выгоды для своих компаний, отмечается в стратегическом документе "Итальянская политика в Арктике"

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Рим не видит прямой военной угрозы в Арктике со стороны РФ и КНР, считая, что основной интерес сосредоточен на полезных ископаемых за полярным кругом. Об этом говорится в новом стратегическом документе "Итальянская политика в Арктике", представленном правительством.

Италия считает, что роль в освоении Арктики должна быть и у ЕС, поскольку "это территория и европейская", но задействовать наибольший потенциал нужно со странами Северной Америки - США и Канадой, говорится в документе, выдержки из которого приводит газета La Repubblica. Итальянский подход определяется как "ответственный, многосторонний и всеобъемлющий". Италия готова участвовать в обеспечении защиты и безопасности региона в рамках своих обязательств в ЕС и НАТО. Что касается РФ и КНР, "то основная угроза исходит от них, но не прямая военная, а стремление к контролю над полезными ископаемыми и ресурсами", говорится в документе.

Рим видит в освоении Арктики выгоды для своих компаний, в том числе энергетической Eni и военно-промышленной Leonardo, и готов участвовать "в европейских и трансатлантических консорциумах по добыче и переработке полезных ископаемых, поддерживая механизмы ЕС по инвестициям в Гренландию".

Что касается военной кооперации, то итальянская стратегия предусматривает "сотрудничество в спутниковых системах по контролю за морем и арктическими маршрутами". Любое военное участие может быть оправдано тяжелыми климатическими условиями, указывается в документе.

Как пишет La Repubblica, хотя официально ничего не объявлялось, Италия не намерена направлять войска в Гренландию, пока даже в рамках учений, в которых будут участвовать французские, немецкие, шведские и норвежские войска. Как отмечает издание, Рим не хочет раздражать президента США Дональда Трампа, а в своей стратегии по Арктике подчеркивает необходимость совместных действий с США, в том числе в рамках НАТО. Италия выступает за соблюдение международного права и права на самоопределение жителей Гренландии.