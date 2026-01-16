Цена АИ-92 в первую торговую неделю на бирже выросла на 1,65%

АИ-95 подешевел на 1,31%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина по итогам первой торговой недели 2026 года показала разнонаправленную динамику, при этом заметно подешевело дизельное топливо. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на сегодняшних торгах вырос в цене на 1,5% - до 54,916 тыс. рублей за тонну и на 1,65% за неделю. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ прибавила за день 1,48% - до 57,955 тыс. рубля за тонну (-1,31% за неделю).

Стоимость летнего дизельного топлива выросла за день на 0,52%, до 52,628 тыс. руб. за тонну (-3,53% за неделю). При этом стоимость межсезонного дизеля немного снизилась на сегодняшних торгах на 0,01%, до 51,962 тыс. руб. за тонну (-4,46% за неделю), а цена зимнего дизеля за неделю потеряла 1,88%, упав до 60,497 тыс. руб. за тонну (+0,99% за день).

Топочный мазут подешевел за день на 1,9% - до 11,259 тыс. руб. за тонну, а за неделю прибавил 0,27%. Цена сжиженных углеводородных газов прибавила на сегодняшних торгах 4% - до 20,572 тыс. руб. за тонну (+0,33% за неделю). Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) упала за день на 0,42%, до 76,96 тыс. рублей за тонну (+0,95% за неделю).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

Временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям) и дизельного топлива для непроизводителей продлен в РФ до конца февраля 2026 года.