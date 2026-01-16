Международные резервы России в декабре выросли на 2,76%

Показатель составил $754,853 млрд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 января 2026 года составили $754,853 млрд, что на 2,76% (или на $20,265 млрд) выше показателя на начало декабря, говорится в сообщении ЦБ.

На 1 января 2025 года международные резервы РФ составляли $609,068 млрд.

За декабрь 2025 года валютные резервы снизились на 1,05% - до $428 317 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на 5,09% и составила $326 537 млрд, обновив исторический максимум.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.