Международные резервы РФ за неделю снизились на $11,4 млрд

По данным на 26 декабря, объем резервов составлял $763,9 млрд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 2 января 2026 г. составили $752,5 млрд, снизившись за неделю на $11,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 2 января 2026 года составили 752,5 млрд долларов США, сократившись за неделю на 11,4 млрд долларов США, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.

По данным на 13 января, объем резервов составлял $763,9 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.