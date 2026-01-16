В "Северные ворота" в Казани инвесторы вложат до 5 млрд рублей

Они используют механизм исламских облигаций

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Инвесторы вложат до 5 млрд рублей в индустриальный парк "Северные ворота" в Казани, используя механизм исламских облигаций - сукук. Об этом сообщила журналистам глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на итоговой коллегии ведомства.

"Да, действительно, это "Северные ворота". Создание инвестиционной инфраструктуры, подведение инженерных сетей, строительство корпусов. До 5 млрд рублей сделка. Там нет иностранных денег, деньги все будут российские. Но она оформлена по принципу шариата", - пояснила Минуллина.

Она отметила важность подобной сделки. "Первый раз исламские облигации, сукук, выпускаем. Это для России даже прецедент, поэтому это очень важный проект. Важно, чтобы он получился. Он во многом пилотный", - сказала Минуллина.

Вице-президент - управляющий филиалом "Газпромбанка" в Казани Антон Фомин, выступая на коллегии, отметил, что выпуск сукук ожидается в 2026 году. "Можно сегодня говорить от том, что объем сделки будет до 5 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование создания производственной инфраструктуры на территории республики. Инвесторами будут выступать российские компании", - сказал Фомин.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект нового индустриального парка "Северные ворота" в Казани оцениваются в 88 млрд рублей. Парк займет 202 га.