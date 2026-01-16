В ДНР увеличат число пунктов выдачи заказов с маркетплейсов на почте в 1,6 раза

Около 100 ПВЗ откроются в отделениях "Почты Донбасса" в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Около 100 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с маркетплейсов откроются в отделениях "Почты Донбасса" в 2026 году. За счет этого рассчитывают повысить доходы предприятия, сообщил ТАСС вице-премьер ДНР Владимир Ежиков.

"Есть определенные планы по развитию дополнительных сервисов и дополнительных услуг на отделениях почты для того, чтобы повысить экономику предприятия, по возможности поднимать зарплату сотрудникам и заниматься дальнейшим восстановлением отделений почты. В частности, на 2026 год планируется расширить сеть пунктов доставки товаров с маркетплейсов на "Почте Донбасса" примерно на 100 пунктов", - сказал Ежиков.

Он добавил, что сейчас насчитывается около 160 ПВЗ. По словам вице-премьера, рассматривается возможность предоставления дополнительных услуг по перевозке грузов. "Надо просто грамотно это спланировать, поэтому функционал как транспортной компании тоже может быть задействован. Мы над этими вопросами сейчас думаем, будем обсчитывать", - заключил он.

Ранее Ежиков сообщил ТАСС о выходе ремонта сортировочного почтового центра в Мариуполе на завершающую стадию. Сейчас все почтовые отправления проходят через Донецк, после открытия центра их перераспределят для оптимизации логистики и ускорения времени доставки.