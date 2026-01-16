Changellenge назвала 50 самых привлекательных компаний для старта карьеры

На первом месте для молодежи остается IT-индустрия, сообщила карьерная платформа

Редакция сайта ТАСС

© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Карьерная платформа для студентов Changellenge подвела результаты исследования, где изучила карьерные предпочтения студентов со всей России и составила рейтинг из 50 самых привлекательных для старта карьеры работодателей, сообщает организация.

"Хотя IT-индустрия остается топ-1 среди молодежи, доля голосов за нее падает несколько лет подряд. В 2024 было 42%, в этот раз снижение составило с 39% до 31%. Финансовые сервисы вышли на третье место, что говорит о росте популярности финансовой отрасли (вместе с банкингом доля голосов составляет 50%)", - отметили в Changellenge.

Банковская отрасль заняла вторую строчку с 27%, следом идут финансовые сервисы (23%), реклама и маркетинг (22%), искусство, культура и развлечения (16%), консалтинг (15%), образование (14%), нефтегазовая промышленность (11%), государственная служба (10%).

Самыми привлекательными для старта карьеры были признаны в том числе Альфа-банк, "Яндекс", Т-банк, "Сбер", ВТБ, Ozon, VK, "Авито", X5 Group, "Газпром", МТС и "Газпром нефть".

Ректор корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев сообщил, что компания уделяет большое внимание программам поддержки молодых специалистов. "Мы сотрудничаем с образовательными учреждениями и создали партнерскую экосистему, в которую входит свыше 70 учебных заведений средней и высшей школы. Подготовка ведется более чем по 30 направлениям, включая рабочие специальности. Студенты получают актуальные знания и навыки и заканчивают обучение специалистами, востребованными в российской промышленности. Каждый год более тысячи выпускников вузов и колледжей становятся частью команды "Газпром нефти", - отметил Дементьев, чьи слова приведены в сообщении компании.

Рейтинг Best Company Award составили на основе опроса более девяти тысяч учащихся и недавних выпускников 47 ведущих вузов страны. В конкурсе участвовали более 180 российских компаний, которые активно привлекают молодых специалистов. Респонденты отметили, что при выборе работы обращают внимание на уровень зарплаты, амбициозные и интересные проекты, которые дают полезный опыт для будущей карьеры, и надежность компании.