На ПривЖД погрузка зерновых снизилась почти на треть из-за погодных условий

В 2025 году она составила 2,6 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Погрузка зерновых на Приволжской железной дороге (ПривЖД) в 2025 году составила 2,6 млн тонн, что почти на 31,7% меньше, чем в 2024 году. Неблагоприятные погодные условия в 2025 году привели к снижению урожайности и перевалке зерна, сообщили в пресс-службе ПривЖД.

"Погрузка зерновых грузов в целом за год снизилась на 31,7% и составила 2,6 млн тонн. Это связано с неблагоприятными погодными условиями предыдущего года. Они привели к снижению урожая зерна, который в основном предъявлялся на железнодорожный транспорт в первом полугодии", - говорится в сообщении.

Погрузка на ПривЖД в 2025 году по всем видам грузов также сократилась относительно прошлого года почти на 17% и составила 29,5 млн тонн, в то время как грузооборот показал прирост показателей на 2,8% до 84,7 млрд тарифных тонно-километров. Показатель с учетом пробега вагонов без грузов составил 110,6 млрд тарифных тонно-километров, что на 3,2% больше, чем в 2024 году.

Снижение отправки показали строительные грузы - на 15% (513,4 тыс. тонн), черные металлы - на 20,1% (1,2 млн тонн), промышленное сырье и формовочные материалы - на 11,8% (1,8 млн тонн).

В 2025 году возросли погрузка цемента до 2,1 млн тонн (на 0,9% больше, чем в 2024 г.), химических и минеральных удобрений - до 3,8 млн тонн (+11,6%), цемента - до 2,1 млн тонн (+0,9%).