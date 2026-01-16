Расходы бюджета на нацпроекты на 1 января составили 5,96 трлн рублей

В Минфине сообщили, что это 99,8% от запланированного объема

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 января 2026 года, по предварительным данным, составили 5,96 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Это 99,8% от запланированного объема.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Новые технологии сбережения здоровья" (100%), "Эффективная транспортная система" (99,99%), "Инфраструктура для жизни" (99,98%), "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" (99,97%), "Семья" (99,96%) и "Экономика данных и цифровая трансформация государства" (99,96%).

Исполнение по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" составило 99,94%, "Кадры" - 99,87%, "Международная кооперация и экспорт" - 99,82%, "Средства производства и автоматизации" - 99,75%, "Молодежь и дети" - 99,73%, "Экологическое благополучие" - 99,65%, "Беспилотные авиационные системы" - 99,6%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 99,55%, "Туризм и гостеприимство" - 99,23%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 98,29%, "Продолжительная и активная жизнь" - 97,87%, "Новые материалы и химия" - 94,22%.