Минсельхоз ожидает роста урожая зерна в 2026 году по сравнению с 2025 годом

Сбор зерна в 2025 году, по предварительным данным Росстата, составил 139,4 млн тонн в чистом весе

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минсельхоз России ожидает роста урожая зерна в 2026 году по сравнению с 2025 годом, однако все будет зависеть от погодных условий, сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Мы вообще ждем больше. Мы должны делать больше. У нас есть указ президента, по которому мы должны вырасти на 25% (производство продукции АПК - прим. ТАСС). Поэтому планы у нас установлены. Должны делать больше, но вопрос погоды. Но мы учимся ей управлять", - сказала Лут.

Министр также отметила хорошее состояние озимых. "Дмитрий Николаевич (Патрушев, вице-премьер РФ - прим. ТАСС) поехал в Краснодарский край, сказал, все 100%, в хорошем удовлетворительном состоянии. Такого не было уже давно. Но все может измениться. Дальше у нас возвратные заморозки, засуха. Ну, короче, вы же знаете", - добавила Лут.

Сбор зерна в России в 2025 году, по предварительным данным Росстата, составил 139,4 млн тонн в чистом весе.

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.