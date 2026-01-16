В Киеве ограничили использование наружного освещения

Власти не уточняют, как долго сохранятся эти меры

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Киева ограничили использование освещения на улицах украинской столицы, подсветки домов и зданий до неопределенного времени. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"С 16 января в Киеве ограничат использование электроэнергии для наружного освещения. Такое решение принял Совет обороны города Киева ввиду сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в Telegram-канале администрации. Власти не уточняют, как долго сохранятся эти меры.

В частности, полностью не работает архитектурно-декоративное освещение, до 20% снижена интенсивность уличного освещения, в некоторых местах работают только 50% фонарей. Также ограничена подсветка домов, зданий и сооружений, рекламных конструкций и информационных вывесок.

В Киеве четвертые сутки подряд действуют аварийные отключения света. В местных СМИ уже назвали ситуацию блэкаутом. Проблемы с электроснабжением в украинской столице и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. По информации украинских СМИ, ряд магазинов города закрылись, а возле супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже образовались очереди.