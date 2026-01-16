В РФ призвали расширить перечень запретов продажи подлежащих маркировке товаров

Мера позволит усилить контроль за безопасностью продукции, отметил Минпромторг

Редакция сайта ТАСС

© Антон Вергун/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минпромторг России предложил расширить перечень случаев запрета продажи подлежащих обязательной маркировке товаров, говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг России разработал проект постановления правительства Российской Федерации, который предусматривает нововведения в части расширения перечня случаев запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке", - отмечается в сообщении.

"Так, новым случаем запрета станет наличие сведений об аннулировании ветеринарного сопроводительного документа в информационной системе мониторинга. Это коснется таких товарных групп, как "молочная продукция", "корма для животных", "консервированные продукты" и "икра", - уточнили в министерстве.

