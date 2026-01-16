Новым резидентом Астраханской ОЭЗ стал Волжский завод газовых генераторов

Компания намерена реализовать проект по производству газопоршневых электрогенераторов и энергокомплексов

АСТРАХАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Компания "Волжский завод газовых генераторов", ставшая резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос", намерена реализовать проект по производству газопоршневых электрогенераторов и энергокомплексов. Инвестиции в проект составят 262 млн рублей, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области.

"ООО "Волжский завод газовых генераторов" получило свидетельство резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос". Компания планирует реализовать проект с общим объемом инвестиций в 262 млн рублей. Основным видом деятельности предприятия станет производство газопоршневых электрогенераторов и энергокомплексов мощностью от 350 кВт до 25 МВт на базе промышленных газовых двигателей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ключевым преимуществом продукции является способность работать на различных видах газа, включая природный газ, биогаз, свалочный газ и метан угольных пластов.

Для обеспечения технологической независимости и финансовой устойчивости проекта китайская компания ООО "Сяньян Пучуан" планирует войти в число учредителей ООО "Волжский завод газовых генераторов".

ОЭЗ "Лотос" входит в состав Каспийского кластера, сейчас там зарегистрированы 19 резидентов. Общий объем вложенных инвестиций составляет около 9 млрд рублей, создано более 730 новых рабочих мест. Выручка резидентов превысила 21 млрд рублей, а объем уплаченных налогов, страховых взносов и таможенных платежей - порядка 3,2 млрд рублей.