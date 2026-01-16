В работе X произошли сбои

По данным сервиса Downdetector, в США о нарушениях сообщили порядка 68,4 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, в США о нарушениях сообщили порядка 68,4 тыс. человек. Также 56% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 33% жалуются на работу сайта, 10% испытывают трудности с подключением к серверам.

По сведениям Downdetector, сбои также фиксируются в Японии (62,7 тыс.), Франции (5,5 тыс.), Германии (3,2 тыс.) и Австралии (2,4 тыс.).