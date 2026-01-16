Козлов: вопрос отмены выдачи лицензий на россыпи золота по заявительному принципу назрел

Глава Роснедр Олег Казанов ранее говорил, что выдачу лицензий на право пользования недрами для геологического изучения по заявительному принципу на россыпное золото планируют запретить в РФ в 2026 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вопрос об отмене выдачи лицензий на право пользования недрами для геологического изучения по заявительному принципу на россыпное золото назрел, Роснедра работают по этому вопросу. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Сейчас наши коллеги из Роснедр работают по этому поводу, <...> и мы видим, что вопрос назрел. Я думаю, скоро мы выйдем с конечным, итоговым предложением", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов говорил, что выдачу лицензий на право пользования недрами для геологического изучения по заявительному принципу на россыпное золото планируют запретить в РФ в 2026 году.