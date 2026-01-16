Рекордные 2 млн туристов посетили Кабардино-Балкарию в 2025 году

Лидером стал Зольский район, который принял за год около 250 тыс. гостей

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Туристический поток в Кабардино-Балкарии (КБР) впервые достиг рекордной цифры - 2 млн человек. В 2025 году республику посетили на 13,7% больше отдыхающих, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Министерстве курортов и туризма КБР.

"Несмотря на природные стихийные бедствия, которые случились на территории Эльбрусского района, нам удалось сохранить тенденцию роста туристического потока, который превысил важную отметку в два млн человек. Кроме того, все туристические дестинации показали уверенный рост числа посещений", - рассказал министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Аскер Бифов.

Прирост отмечен во всех туристических зонах, а лидером стал Зольский район, который принял за год около 250 тыс. гостей. Это на 65% больше, чем годом ранее. В период новогодних праздников в Кабардино-Балкарии побывали 100 тыс. туристов.

"Отработали пиковый сезон отлично, без чрезвычайных ситуаций и автомобильных заторов. Транспортного коллапса удалось избежать благодаря слаженной работе всех ответственных служб и ведомств", - добавил Бифов.

Туристы приезжают в регион со всей России, но основной поток - из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края, Ростовской области и регионов Северного Кавказа. Чаще всего, по данным ведомства, в республику приезжают вдвоем и в среднем на три дня.