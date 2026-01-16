В школах Киева из-за энергокризиса объявили каникулы

Они продлятся до 1 февраля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Каникулы с 19 января по 1 февраля объявлены в киевских школах в связи с проблемами с энергоснабжением. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"С 19 января в столичных школах каникулы до 1 февраля", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, зимние каникулы продлены за счет весенних и недели летних каникул. Он добавил, что учебный год завершится не позднее 1 июля. Ситуация с энергоснабжением столицы остается "очень сложной", отметил Кличко.

Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что зимние школьные каникулы в Киеве должны быть продлены до февраля в связи с морозами и критической ситуацией в энергетике.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.