Минсельхоз ожидает сезонную корректировку цен на огурцы

Объем производства овощей закрытого грунта будет увеличиваться, подчеркнула министр сельского хозяйства Оксана Лут

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минсельхоз России ожидает сезонную корректировку цен на огурцы, сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"В конце года должно было быть сезонное повышение цен на огурцы, а у нас его не было. То есть был определенный провал, потому что был больше объем производства. Сейчас просто цена корректируется. Ну, конечно, мы ждем даже сейчас стагнации, а потом корректировки, как это бывает каждый год. В любом случае, мы объем производства овощей закрытого грунта увеличиваем", - сказала Лут.