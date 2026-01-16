Годовая инфляция в РФ в декабре 2025 года замедлилась до 5,59%

Цены на продовольственные товары выросли на 0,43%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в декабре 2025 года замедлилась до 5,59% с 6,64% в ноябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,32%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в декабре выросли на 0,43% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении - на 5,24%. Непродовольственные товары подорожали на 0,34% в месячном и на 2,99% в годовом выражении. Стоимость услуг увеличилась на 0,15% и на 9,3% соответственно.

Продовольственные товары

В декабре рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,6%, в том числе на огурцы (+22,7%), репчатый лук и картофель (+3,9%), виноград (+2,8%), свежую зелень (+2,1%), яблоки (+1,6%), белокочанную капусту (+1,2%), морковь (+1,1%). Снизились цены на помидоры и апельсины (-6,4%), лимоны (-4,6%), сладкий перец (-4%), чеснок (-1,1%), свеклу столовую и бананы (-0,4%).

В группе мясопродуктов выросли цены на говяжью и свиную печень (+2%), мясо индейки (+1,5%), говядину (+0,9%), пельмени, манты, равиоли (+0,7%), кулинарные изделия из птицы, мясокопчености, сосиски, сардельки (+0,6%), мясные консервы и фарш (+0,5%). Снизились цены на свинину (-1,1%) и сырокопченые колбасы (-0,3%).

Из рыбопродуктов выросли цены на рыбные консервы (+1%), живую, охлажденную и мороженую рыбу неразделанную (+0,6%), соленую, маринованную, копченую и мороженую рыбу разделанную (кроме лососевых пород) (+0,5%). Снижение цен отмечено на икру лососевых рыб (-0,5%).

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на сдобные булочные изделия (+1,2%), торты, приправы сухие, специи, пиво (+1,1%), пшеничную муку и ржаной хлеб (+0,9%), сухие супы в пакетах, хлопья из злаков (сухие завтраки), макаронные изделия, мед (+0,8%), сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб, бараночные изделия, шоколад, варенье, джем, повидло, куриные яйца, натуральные консервированные, маринованные овощи, крепленые вина, а также цены в общественном питании (+0,7%), на кофе натуральный в зернах и молотый, кетчуп, минеральную и питьевую воду (+0,6%), печенье, национальные сыры и брынзу (+0,5%).

Снизились цены на сахар-песок (-2,2%), рис (-1,1%), гречневую крупу и пшено (-1%), сливочное масло (-0,7%), горох и фасоль (-0,5%), твердые, полутвердые и мягкие сыры, оливковое масло, фруктовые соки, зеленый консервированный горошек, жевательную резинку (-0,4%).

Непродовольственные товары и медикаменты

В декабре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%, в том числе на меновазин и кеторол экспресс (+1,9%), мукалтин (+1,8%), левомеколь, метилурацил и ренгалин (+1,7%), нафазолин (+1,6%), валосердин (+1,5%), трекрезан (+1,4%), активированный уголь (+1,3%), гепариновую мазь, кардиомагнил, канефрон Н, нимесулид и метамизол натрия (отечественный анальгин) (+1,2%). Снизились цены на пенталгин (-0,6%).

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на (+0,6%), в том числе на беталок ЗОК (+2,5%), диклофенак (+1,9%), хлоргексидин (+1,6%), парацетамол (+1,2%), перекись водорода (+1,1%), дротаверин (но-шпу) и лоперамид (+1%), ксилометазолин (галазолин) (+0,9%), гриппферон (+0,7%). Снизились цены на ингавирин (-0,5%) и амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены выросли на вату (+1,8%), медицинские безртутные термометры (галинстановые) (+1%), бинты (+0,8%).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на пеленки для новорожденных, санитарно-гигиенические маски (медицинские) и спички (+1,1%), гигиенические прокладки (+0,9%), туалетную бумагу (+0,8%), хозяйственное мыло и детские подгузники (+0,7%), бумажные столовые салфетки, бутылочки для кормления, зубные пасты и щетки (+0,6%).

Изменились цены на дизельное топливо (+0,8%). Снизились цены на автомобильный бензин (-0,4%) и газовое моторное топливо (-0,1%).

Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на флеш-накопители USB (+6,5%), моноблоки (+2,3%), телефонные стационарные аппараты и смартфоны (+1,6%), легковые отечественные новые автомобили (+1,5%), мониторы для настольного компьютера и ювелирные изделия (+1,4%), холодильники, ноутбуки, кремы для лица, дезодоранты, одноразовые бритвенные станки, женские зимние пальто(+1,3%), миксеры, блендеры, телевизоры, триммеры, жидкие чистящие и моющие средства, детские пластмассовые конструкторы, свежесрезанные цветы, садовые лопаты, отдельные виды одежды, белья, мебели, посуды и парфюмерно-косметических товаров от 0,8% до 1,2%.

Снизились цены на электропылесосы (-2,6%), роботы-пылесосы (-1,4%), микроволновые печи (-0,7%), женские колготки, спортивные мячи, металлочерепицу (-0,6%), коньки, отдельные виды одежды и обуви (-0,5%).

Услуги

В декабре среди страховых услуг выросла стоимость годового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (+12,5%) и добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) (+3,3%). Снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков (-0,5%).

Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы на проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах (+10,1%), а также в купейных вагонах скорых фирменных (+1,9%) и нефирменных (+0,9%) поездов дальнего следования, такси( +5,2%), междугороднем (+1,4%) и городском (+1,2%) автобусах, маршрутном такси (+0,9%). Снизилась стоимость проезда в плацкартных вагонах скорых фирменных (-10,9%) и нефирменных (-10,1%) поездов дальнего следования.

В группе медицинских услуг изменились цены на услуги сиделок (+2,9%), первичный консультативный прием у врача специалиста и осмотр больного у стоматолога, лечебный массаж (+0,9%), физиотерапевтическое лечение, изготовление съемного зубного протеза и коронки (+0,7%), общий анализ крови и удаление зуба под местным обезболиванием (+0,5%).

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость билетов в театры (+2,5%) и кинотеатры (+0,8%), путевок в санатории (+2,2%) и дома отдыха, пансионаты (+1,7%), экскурсионных туров по России (+2%), проживания в гостиницах категории одна и пять звезд или в мотелях от 0,8% до 1,6%, автобусных экскурсий (+1,1%), билетов в музеи и на выставки (+0,4%). Снизились цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России (-2,5%) и проживание в хостелах (-0,9%).

Среди услуг зарубежного туризма снизились цены на поездки на отдых в Египет (-14,2%), ОАЭ (-7,7%), Турцию (-6,8%), отдельные страны Юго-Восточной Азии (-4,9%) и Средней Азии (-3,2%), страны Закавказья (-4,2%), Белоруссию (-4,1%).

Среди бытовых услуг цены выросли на химчистку мужского костюма (+2,3%), мужские (+2,3%) и женские стрижки (+1,7%), мойку легкового автомобиля (+1,8%), услуги бань и душевых (+1,5%), маникюр (+1,4%), стирку и глажение белья (+1,1%), ремонт брюк, установку натяжного потолка, выполнение обойных работ, работ по облицовке кафельной плиткой, изготовление фотографий для документов, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, и ритуальные услуги от 0,5% до 1,0%.

Также из наблюдаемых услуг выросли цены на подписку на онлайн-видеосервисы (+2,3%), ветеринарные услуги (+1,5%), начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (+0,7%), клубную карту в фитнес-центр (+0,6%), ксерокопирование документа (+0,5%).

Кроме того, снизились абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (-1,2%) и плата за пользование потребительским кредитом (-0,2%).