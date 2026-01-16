Отдых в Египте в декабре подешевел на 14,2%

По сравнению с ноябрем также снизились цены на поездки в ОАЭ и Турцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Стоимость туристических поездок в Египет для россиян в декабре 2025 года снизилась на 14,2%, в ОАЭ - на 7,7%, в Турцию - на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

"Среди услуг зарубежного туризма снизились цены на поездки на отдых: в Египет (-14,2%), ОАЭ (-7,7%), Турцию (-6,8%)", - говорится в материалах.

По данным ведомства, стоимость турпоездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии (во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Таиланд) снизилась за месяц на 4,9%, в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию - на 4,2%, в Белоруссию - на 4,1%, в Казахстан и Узбекистан - на 3,2%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость: билетов в театры (+2,5%) и кинотеатры (+0,8%), путевок в санатории (+2,2%) и дома отдыха, пансионаты (+1,7%), экскурсионных туров по России (+2%), проживания в гостиницах или мотелях (от +0,8% до +1,6%), экскурсий автобусных (+1,1%), билетов в музеи и на выставки (+0,4%). Снизились цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России (-2,5%) и проживание в хостелах (-0,9%).

Цены на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в декабре 2025 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 1,9% и 11,2% соответственно. В то же время услуги зарубежного туризма подешевели на 6,8% и 5,8% соответственно.