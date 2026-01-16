Куриные яйца в 2025 году подешевели на 20%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц в России в 2025 году снизилась на 20,04%, плодоовощной продукции - на 8,8%, сообщается в материалах Росстата.

В целом цены на продукты питания в прошлом году выросли на 4,55%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 11,12%, макаронные изделия - на 2,28%. В то же время крупа и бобовые подешевели на 2,89%.

Цены на мясо и птицу в 2025 году выросли на 7,66%, в том числе на кур охлажденных и мороженых - на 5,26%, рыбу и морепродукты, за исключением сельди и консервов рыбных, - на 11,06%.

Молоко и молочная продукция подорожала на 6,58%. При этом сливочное масло подешевело на 3,02%.

Также в 2025 году подорожало подсолнечное масло на 3,31%. В то же время сахар-песок подешевел на 6,41%.