В Минтрансе обсуждают тему переезда крупных транспортных компаний в регионы

Конкретных решений пока нет, подчеркнул министр транспорта Андрей Никитин

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Переезд офисов крупных транспортных компаний в регионы обсуждается, однако конкретных решений пока нет, заявил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Такие вопросы, безусловно, обсуждаются, но конкретных решений пока никаких нет", - сказал он.

По словам Никитина, переезд крупных компаний в регионы всегда сопряжен с необходимостью релокации большого числа специалистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из Москвы в субъекты РФ по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности.