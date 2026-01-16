Силуанов: все бюджетные обязательства будут выполнены независимо от курса рубля

В интервью телеканалу РБК министр финансов говорил, что нынешний диапазон курса рубля является более-менее сбалансированным, он может сохраниться и на будущие периоды

Министр финансов РФ Антон Силуанов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Независимо от курса рубля все бюджетные обязательства будут выполнены. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов Telegram-каналу "Юнашев Live".

"Курс важен для бюджета, но хочу сразу сказать, что независимо от курса, от того, как он будет складываться, все, что запланировано в бюджете, все будет выполнено", - сказал Силуанов.

Ранее в интервью телеканалу РБК он говорил, что нынешний диапазон курса рубля является более-менее сбалансированным, он может сохраниться и на будущие периоды.