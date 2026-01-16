Кличко: Киев получает лишь половину от требуемой электроэнергии

Украинской столице требуется около 1,7 МВт электроэнергии в сутки

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Киев получает лишь половину от требуемого объема электроэнергии. Об этом заявил агентству Reuters мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Впервые в истории нашего города в период таких суровых холодов половина города осталась без отопления в условиях масштабных перебоев с электричеством", - сказал он.

Как сообщает агентство со ссылкой на Кличко, Киеву требуется около 1,7 МВт электроэнергии в сутки. Мэр назвал сложившуюся ситуацию самой сложной с февраля 2022 года.

В Киеве четвертые сутки подряд действуют аварийные отключения света. В местных СМИ уже назвали ситуацию блэкаутом. Проблемы с электроснабжением в украинской столице и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. По информации украинских СМИ, несколько магазинов города закрылись, а возле супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже образовались очереди.