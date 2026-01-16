FT: Porsche столкнулся с крупнейшим падением продаж с 2009 года

Компания продала 279,4 тыс. автомобилей в 2025 году по сравнению с 310,7 тыс. в 2024

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Продажи немецкого автопроизводителя Porsche в 2025 году сократились почти на 10% по сравнению с 2024 годом, что стало самым резким падением за 16 лет. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее данным, компания продала 279,4 тыс. автомобилей в 2025 году по сравнению с 310,7 тыс. в 2024. Одной из причин спада стал дефицит поставок самых продаваемых моделей 718 и Macan, заявил руководитель отдела продаж компании Маттиас Беккер. Выпуск бензиновых версий обеих моделей был прекращен из-за "несоответствия европейским нормам кибербезопасности", передает FT.

В 2025 году компания была преимущественно сосредоточена на модернизациии бензиновых и гибридных моделей, отложив выпуск электромобилей из-за слабого спроса, говорится в статье.

Согласно газете, показатель продаж в Германии, на внутреннем рынке Porsche, снизился на 16% по сравнению с 13% в 2024 году, в КНР - на 26%, что объясняется растущей конкуренцией с китайскими автопроизводителями.

В первой половине 2025 года компания Porsche сократила чистую прибыль до €338 млн, скорректированная прибыль уменьшилась до €1,1 млрд с €2,1 млрд годом ранее. Чистая прибыль снизилась с €2,1 млрд до €0,3 млрд. В феврале Porsche впервые объявила о реструктуризации совета директоров. К 2029 году на основном заводе в Цуффенхаузене и в центре разработок в Вайсахе планируется сократить около 1,9 тыс. рабочих мест.