МЭР: инфляция на потребительском рынке по итогам 2025 года составила 5,59%

В секторе продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,43%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Инфляция на потребительском рынке России по итогам 2025 года составила 5,59% к декабрю 2024 года, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"По итогам 2025 года инфляция на потребительском рынке составила 5,59% к декабрю 2024 года. В помесячном выражении в декабре темпы роста потребительских цен снизились до 0,32%. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,43%, в том числе на плодоовощную продукцию - до 1,6%, на остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлого месяца (0,28%). В сегменте непродовольственных товаров в декабре цены изменились на 0,34% при сохранении удешевления бензина. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,15%. Годовая инфляция в декабре 2025 года зафиксирована на уровне 5,59%", - отмечается в обзоре.