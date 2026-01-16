"Страна": в центре Одессы жители перекрыли улицу из-за отключений света

Дома остаются без электроснабжения уже вторую неделю

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Жители Одессы перекрыли улицу в центре города, протестуя против отключений света, сообщает издание "Страна".

Отмечается, что их дома остаются без электроснабжения уже вторую неделю.

Аналогичный протест жители устраивали и ранее, в частности, 18 и 27 декабря. В Одесской области сложилась особенно трудная ситуация с электроснабжением. Многочисленные взрывы произошли здесь 12 декабря, в результате чего в Одессе и регионе частично пропало электричество. Тогда энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в области. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов.