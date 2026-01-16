Трамп угрожал Франции и ФРГ пошлинами, если они не поднимут цены на лекарства

В США стоимость многих препаратов уже долгое время значительно выше, чем в Европе

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что угрожал Франции и Германии введением пошлин на их продукцию, если они не согласятся на предложенный США план, предусматривающий повышение стоимости лекарств в этих странах.

Американский лидер на совещании с помощниками в Белом доме по вопросам здравоохранения отметил, что стоимость многих лекарств в США уже в течение долгого времени значительно выше, чем в европейских странах. По его словам, вашингтонская администрация достигла договоренностей с представителями фармацевтической отрасли, согласно которым жители США "будут платить самую низкую цену среди всех стран" за рецептурные лекарства. При этом, Трамп дал понять, что часть издержек могут переложить на потребителей в европейских странах. Говоря о консультациях по достижению этих договоренностей, Трамп отметил: "Но у нас была проблема. Другие страны не соглашались на это. Франция отказалась, Германия отказалась, Великобритания отказалась. Весь Евросоюз отказался".

Трамп отметил, что лично участвовал в переговорах с представителями некоторых государств. "Я начал с президента Франции [Эмманюэля] Макрона, очень хорошего человека. Он мне очень нравится. Надеюсь, что он слышит, поскольку он мне не верит, но так и есть. Он хороший человек", - рассказал американский лидер. Трамп уточнил, что сказал Макрону следующее: "Вы должны повысить цены на лекарства". Французский президент, по словам Трампа, отказался. "Я сказал: "Эмманюэль, суть в том, что, если вы этого не сделаете, я введу пошлины в размере 25% на все товары - на вино, шампанское, на все, что ввозят в США". Он сказал: "Дональд, я с радостью сделаю это для вас", - сообщил американский лидер.

Президент США отметил, что провел аналогичные беседы с руководством целого ряда стран, добиваясь упомянутых договоренностей. Трамп отметил, что властям Германии он также пригрозил введением пошлин в размере 25%. "Я говорил с 10 ключевыми странами. Они все сказали "нет", но примерно через две минуты они все согласились", - утверждал Трамп. Белый дом ранее сообщил о разработке плана, предусматривающего значительное снижение стоимости лекарств в США. Для его реализации требуется согласие Конгресса.