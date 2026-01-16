Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня вырос до 11,17 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 1,2%, до 2 733,75 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,1% - до 1 106,46 пункта. Курс юаня вырос на 11,55 копейки, до 11,169 рубля.

"Индекс Мосбиржи завершил неделю практически "по нулям" - бенчмарк с переменным успехом курсировал вокруг 2 700 п. Инвесторы пока не видят поводов для активных покупок, но и массово продавать акции не торопятся. Общий настрой участников торгов можно оценить как выжидательный", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке, по данным ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, стали акции ретейлера "М.Видео" (+7,2%), без новостей, но, возможно, в связи с ожиданием новостей о докапитализации эмитента. Лидерами понижения оказались акции "ВУШ холдинга" (-1,1%), возможно, в ходе коррекции после роста.

Прогноз на 19 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 19 января - 2 740 - 2 760 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на понедельник - 77-80 рублей, к юаню - 11-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на понедельник - 77-79 рублей, 89-91 рубль и 11-11,5 рубля, соответственно.