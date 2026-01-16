В России проиндексируют более 40 различных выплат на 5,6% с 1 февраля

В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, отметил Минтруд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 40 различных выплат будут проиндексированы в России на 5,6% с 1 февраля, в том числе маткапитал. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

"С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%",- говорится в сообщении.

Проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" представлен на общественное обсуждение, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что инфляция на потребительском рынке России по итогам 2025 года составила 5,59% к декабрю 2024 года.