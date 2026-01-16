Путин приехал в метродепо "Аминьевское"

Глава государства ознакомится с образцами современной техники и осмотрит беспилотный поезд "Москва-2026"

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и президент России Владимир Путин (в центре) © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в депо Московского метрополитена "Аминьевское", где познакомится с образцами современной транспортной техники. В частности, главе государства представят первый в РФ беспилотный поезд метро "Москва-2026", передает корреспондент ТАСС.

Главу государства встретил в том числе мэр Москвы Сергей Собянин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин будет заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем, в основном речь идет о применении автономных беспилотных систем в народном хозяйстве, в экономике страны.

Электродепо "Аминьевское" - одно из самых новых в Москве, оно было открыто в январе 2024 года. Вместе с "Нижегородским" оно обслуживает Большую Кольцевую линию московского метро.