Путина познакомили с достижениями России в области беспилотных технологий

Экспозиция разместилась в депо метро Москвы "Аминьевское"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную развитию беспилотных технологий страны и последним достижениям в этой области. Экспозиция разместилась в депо метро Москвы "Аминьевское", где готовится к выходу в рейс первый в РФ беспилотный поезд "Москва-2026" - его также представили главе государства.

Помимо "Москвы-2026" и уже использующегося беспилотного трамвая "Львенок", главе государства показали беспилотные катер "Катамаран", робота-уборщика "Пиксель", робота-консультанта "Промобот", робота-курьера "Марс", робота-грузовика "Феликс", многочисленные авиабеспилотники, автоматизированные сельскохозяйственные тракторы.

С новинками беспилотного транспорта Путина познакомили мэр Москвы Сергей Собянин, министры транспорта Андрей Никитин, сельского хозяйства Оксана Лут, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, промышленности и торговли Антон Алиханов, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов и АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Кроме того, министр природных ресурсов и экологии рассказал главе государства, что беспилотные системы наблюдения могут помочь разрешить ситуацию с ущербом тюленям Каспийского моря, который связывают с добычей газа. Беспилотники помогут точно определить маршруты движения тюленей, заверил министр, и таким образом предупредить о нем газодобытчиков.

"Это надо объективно смотреть", - предостерег президент.