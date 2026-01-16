В 2026-2029 годах появится 139 беспилотных электропоездов "Ласточка"

Поезда третьего уровня автономности оснащены системой обнаружения препятствий при любых погодных условиях и в любое время суток, системой автоведения, а также дистанционной системой управления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. 139 беспилотных электропоездов "Ласточка" третьего уровня автономности появятся в РФ в 2026-2029 годах, сейчас РЖД оснастили такими системами два поезда, говорится в материалах к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

Внедрение предполагается поэтапно, на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах, отмечается в материалах.

"На данный момент оснащено 2 электропоезда. В период 2026-2029 гг. планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА3 (уровень автономности 3)", - говорится в материалах. В августе РЖД запустили на МЦК первый электропоезд "Ласточка" с третьим уровнем автоматизации, при котором машинист по-прежнему присутствует в кабине для контроля и может начать управлять поездом в любой момент.

Электропоезд третьего уровня автономности оснащен системой обнаружения препятствий при любых погодных условиях и в любое время суток, системой автоведения, а также дистанционной системой управления.

Поезд локализован на 90%. "Применение электропоездов поможет высвободить до 450 человек персонала", - уточняется в материалах.

Отмечается, что на следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА4, при котором контроль за движением будет вестись дистанционно, без постоянного присутствия человека в кабине. Полностью беспилотную "Ласточку" планируют запустить в 2026 году на Московском центральном кольце (МЦК), сообщали ТАСС осенью в Минтрансе РФ.