На МЦК после 2029 года запустят 60 беспилотных электропоездов "Ласточка"

В 2025 году РЖД запустили на МЦК первый электропоезд "Ласточка" с третьим уровнем автоматизации, при котором машинист по-прежнему присутствует в кабине для контроля и может начать управлять поездом в любой момент

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. После 2029 года на Московском центральном кольце (МЦК) планируется запустить 60 полностью беспилотных электропоездов "Ласточка", следует из материалов к выставке на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

"В период 2026-2029 годах планируется оснастить 139 электропоездов системой автоматического управления уровня УА3 (уровень автономности 3). На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА4 (уровень автономности 4)", - говорится в материалах.

В августе 2025 года РЖД запустили на МЦК первый электропоезд "Ласточка" с третьим уровнем автоматизации, при котором машинист по-прежнему присутствует в кабине для контроля и может начать управлять поездом в любой момент. Полностью беспилотную "Ласточку" запустят на МЦК в 2026 году, сообщали ТАСС в Минтрансе РФ.