Роверы "Яндекса" уже выполнили 850 тыс. доставок

В Москве, согласно планам, в 2026 году будет работать 3 тыс. роботов, в 2027 году - уже 7 тыс.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роверы "Яндекса" совершили уже 850 тыс. доставок, следует из материалов к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения на полях совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию автономного транспорта.

В РФ насчитывается около 500 роверов, из них - 215 в Москве. В 2026 году "Яндекс" планирует увеличить их число по всей России до 5 тыс., в 2027 году - до 20 тыс., а в 2028 году - до 30 тыс. единиц. В Москве, согласно планам, в 2026 году будет работать 3 тыс. роботов, в 2027 году - уже 7 тыс.

В конце 2025 года роботизированные доставщики "Яндекса" начали работу в Казани и Санкт-Петербурге. В Москве первые роверы появились еще в 2019 году. Только за 2025 год роботы выполнили более 250 тыс. доставок для "Яндекса" и его партнеров.