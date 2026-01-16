"ЭРА-ГЛОНАСС" заявила о готовности к мониторингу 1 млн гражданских беспилотников

Инфраструктура системы позволяет в будущем масштабировать мониторинг на большее количество автономных транспортных средств, отметил гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Система "ЭРА-ГЛОНАСС" технологически готова к онлайн-мониторингу движения до 1 млн гражданских беспилотников на земле, на воде и в воздухе. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич по итогам доклада президенту России Владимиру Путину на выставке беспилотных средств в Москве.

"Единая система идентификации на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня технологически готова к онлайн-мониторингу движения миллиона гражданских беспилотников во всех средах - на земле, в воде и в воздухе", - сказал Райкевич. - Создаваемая по поручению президента России единая система идентификации предоставит госорганам онлайн-данные о полетах и владельцах гражданских дронов. Эта прозрачность откроет небо для коммерческого использования, стимулируя развитие отрасли".

По словам Райкевича, инфраструктура системы позволяет в дальнейшем масштабировать мониторинг на большее количество автономных транспортных средств.

Система охватывает беспилотные средства во всех средах, включая наземные и надводные. К ней уже подключены все 95 беспилотных грузовых автомобилей. Кроме того, "ЭРА-ГЛОНАСС" осуществляет мониторинг безэкипажных катеров в Сахалинской области.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин на совещании по развитию беспилотного транспорта отметил, что единая система идентификации на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", помимо онлайн-мониторинга, обеспечит защиту беспилотных средств от кибератак, а также возможность их принудительной остановки.